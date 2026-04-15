أصدرت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام فقط، بشأن منظومة تداول المواد البترولية بالمحافظة، مؤكدةً على استقرار الإمدادات وتوافر كميات كافية من البنزين والسولار لتلبية احتياجات المواطنين.

إحكام الرقابة على محطات الوقود

وذكرت المحافظة في بيانها، أن هناك متابعة مستمرة ورقابة مشددة يتم تطبيقها حالياً على جميع محطات الوقود؛ للاطمئنان على آلية التوزيع وضمان انتظامها بشكل كامل، وذلك من خلال تنسيق رفيع المستوى بين مديرية التموين وإدارة المرور.

ضوابط الصرف للمركبات

وأوضح البيان أنه تقرر قصر عمليات التموين على السيارات والمركبات، والتروسيكلات، ومركبات "التوك توك"، والدراجات النارية المرخصة فقط، مع الالتزام بصرف الوقود وفقاً للسعات المقررة لكل مركبة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتهريب أو التخزين غير القانوني.

حملات تفتيشية ومراجعة ميدانية

وفي إطار إحكام السيطرة، وجهت المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الدفاتر وسجلات حصر الكميات الواردة، والتأكد من مطابقة البيانات المسجلة للواقع الفعلي. كما شملت الإجراءات مراجعة تصاريح تعبئة السولار الخاصة بأصحاب المشروعات، مع تنفيذ مرور ميداني على مواقع العمل لمعاينة المعدات واللوادر، للتأكد من أن الكميات المنصرفة تتوافق مع الاحتياجات الفعلية لمعدلات التشغيل.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن الكميات المتاحة من المواد البترولية "كافية وآمنة"، مشيرة إلى انتظام تدفق الإمدادات بشكل مستقر داخل المحطات، بما يمنع حدوث أي اختناقات أو تكدس.

