محافظة أسوان تكشف سر إغلاق 3 محطات وقود

كتب : إيهاب عمران

03:35 م 12/04/2026

حسمت محافظة أسوان الجدل المثار حول نقص المواد البترولية، وأصدرت بياناً رسمياً اليوم الأحد، للرد على الشائعات المتداولة وتوضيح حقيقة إغلاق عدد من محطات الوقود، مؤكدة أن الكميات الموردة للمحافظة كافية تماماً ولم تشهد أي تخفيض.

كواليس الإغلاق: تلاعب بالأرقام والدفاتر

وأوضح البيان أن قرار غلق 3 محطات وقود جاء بناءً على تحقيقات الأجهزة الرقابية التي أثبتت تورطها في التلاعب بالحصص المقررة ودفاتر الحصر والكميات. وبناءً عليه، اتخذت وزارة التموين والهيئة المصرية العامة للبترول إجراءات قانونية صارمة بغلقها لحين توفيق أوضاعها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرك المحافظ وبشرى للمواطنين

من جانبه، أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اتصالات مكثفة مع وزارة التموين وهيئة البترول لتسريع إجراءات إعادة فتح المحطات، شريطة قيام الملاك بسداد الغرامات المقررة وإزالة أسباب الشكاوى.

وكشف المحافظ عن استجابة سريعة من مالك المحطة المواجهة لـ "محطة قطار أسوان"، حيث قام بتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن المقرر إعادة تشغيلها صباح غدٍ الاثنين 13 أبريل.

وفيما يخص المحطات الأخرى، شددت المحافظة على ضرورة مسارعة الملاك باتخاذ الأطر القانونية لإعادة التشغيل.

توزيع الوقود "خط أحمر"

وشددت المحافظة في بيانها على أن "حوكمة توزيع المواد البترولية خط أحمر"، وأن الإجراءات التي اتُخذت تهدف لحماية حق المواطن ووقف عمليات التهريب أو البيع بطرق غير مشروعة. وأكدت أن كميات الوقود المخصصة للمحطات المغلقة تم توزيعها بالفعل على محطات أخرى لضمان عدم تأثر احتياجات المحافظة.

رسالة لأهالي أسوان

واختتمت المحافظة بيانها بإهابة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، معربة عن ثقتها في وعي "أهالي أسوان" بضرورة التصدي للمتلاعبين بمقدرات الدولة في ظل الظروف الراهنة.

فيديو قد يعجبك



"مصدومة".. ألفت عمر تعلق على واقعة انتحار فتاة الإسكندرية
زووم

"مصدومة".. ألفت عمر تعلق على واقعة انتحار فتاة الإسكندرية
جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية
الموضة

جمالهن لافت.. أشهر عارضات الأزياء العالميات من أصول عربية

دخلت لتتجمل.. فخرجت جثة | القصة الكاملة لوفاة "عروس حلوان" داخل مركز
حوادث وقضايا

دخلت لتتجمل.. فخرجت جثة | القصة الكاملة لوفاة "عروس حلوان" داخل مركز
إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
أخبار مصر

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
نصائح طبية

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية