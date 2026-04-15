شهدت محافظة القليوبية خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات التعليمية، من خلال تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم والبريد المصري لتسهيل استخراج بيانات النجاح الموثقة، وذلك في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ القليوبية.

زيارة ميدانية لبحث آليات التنفيذ

وفي زيارة ميدانية، توجه الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى مقر هيئة البريد المصري ببنها، لبحث وضع اللمسات النهائية لآليات استخراج واستلام "بيان النجاح الموثق" عبر منافذ البريد.

تيسير الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور

وتناول الاجتماع مناقشة المسارات التقنية والإدارية التي تتيح للطالب أو ولي أمره استلام بيان النجاح من أقرب مكتب بريد، دون الحاجة للتوجه إلى ديوان المديرية أو الإدارات التعليمية، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد.

منظومة رقمية لضمان الدقة والسرعة

وأوضح الدكتور ياسر محمود أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني لضمان صحة البيانات وسرعة التوثيق، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.

حضور قيادات التعليم والبريد

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات المؤسستين، من بينهم الأستاذ فتوح حافظ مدير عام بريد القليوبية، والأستاذ سعيد عبد النعيم أبو شريف مدير بريد بنها الرئيسي، إلى جانب مسؤولي مراكز الخدمات والدعم الفني والجودة والعلاقات العامة.

وأكد مدير تعليم القليوبية أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تقديم المزيد من الخدمات التعليمية عبر منافذ البريد.

جاهزية البريد لتقديم الخدمة

ومن جانبها، أكدت هيئة البريد المصري جاهزية مكاتبها لاستقبال الطلبات وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

واختتم الدكتور ياسر محمود تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل جهود مؤسسات الدولة يسهم في تحويل الخدمات الحكومية إلى تجربة ميسرة، تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن التعاون بين التعليم والبريد يمثل خطوة نحو مستقبل رقمي أكثر سهولة وكفاءة.