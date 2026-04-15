أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية موسعة بموقف مدينة كفر شكر، لمتابعة انتظام حركة سيارات الميكروباص والسرفيس، والتأكد من توافر وسائل النقل اللازمة لخدمة المواطنين، وذلك استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من نقص السيارات داخل الموقف.

مخالفات خطوط السير وراء الأزمة

وخلال تفقده، أوضح المحافظ أن المشكلة الرئيسية تتمثل في وجود سيارات مسجلة على خطوط سير "كفر شكر" إلا أنها تخالف بالعمل على خطوط أخرى، ما يؤدي إلى عجز غير مبرر في عدد السيارات داخل الموقف.

حلول عاجلة لضبط المنظومة

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع إدارة المرور ومشروع السرفيس لدراسة الوضع ووضع حلول مناسبة، تتضمن بحث إنشاء نقطة مرور ثابتة لمنع التحميل من خارج الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع العمل على إعادة الانضباط لخطوط السير.

تخفيف العبء عن المواطنين

وفي السياق ذاته، أشار المحافظ إلى دراسة إلزام خطوط الأقاليم بالدخول إلى داخل الموقف لإنزال الركاب، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحد من المعاناة الناتجة عن بُعد أماكن النزول الحالية.

خطة تطوير شاملة للموقف

وأضاف أن الموقف جارٍ طرحه للتطوير من خلال إحدى الشركات المتخصصة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للركاب، مشيرًا إلى أن منع التحميل خارج الموقف يستهدف القضاء على العشوائية المرورية التي تتسبب في تكدسات واختناقات خاصة بمداخل المدينة وأسفل الكباري.

دعم النقل الجماعي وتحقيق السيولة المرورية

كما لفت إلى التنسيق مع شركة النقل الجماعي لدعم الموقف بعدد إضافي من الأتوبيسات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتلبية احتياجات المواطنين.

تشديد الرقابة والالتزام بالتعريفة

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع إدارة المرور، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات وتحقيق الانضباط في منظومة النقل.

حضور تنفيذي وبرلماني

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد شادي، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والأستاذ رضا عويس، مدير مشروع المواقف والسرفيس، والأستاذ هاني شحاتة، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر.