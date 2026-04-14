شهدت إحدى طرق المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، عصر اليوم الثلاثاء، انقلاب ميكروباص مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على الميكروباص.