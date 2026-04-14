إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق المنطقة الصناعية بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:09 م 14/04/2026

حادث انقلاب ميكروباص

شهدت إحدى طرق المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، عصر اليوم الثلاثاء، انقلاب ميكروباص مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على الميكروباص.

انقلاب ميكروباص محافظة المنيا المنطقة الصناعية بالمنيا أمن المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
مدارس

رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير
ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
نصائح طبية

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. خطوات سريعة تساعدك على خفضه فورا
ترامب يكشف موعدا محتملا لاستئناف مفاوضات حرب إيران وأمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف موعدا محتملا لاستئناف مفاوضات حرب إيران وأمريكا
إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"
رياضة محلية

إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"
7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء
أخبار مصر

7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء

