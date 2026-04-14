دموع في طابور الصباح.. تفاصيل وداع مدرسة لتلميذ ضحية حادث الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:09 م 14/04/2026
    مدير تعليم الداخلة بمدرسة غرب الموهوب
    طالبة تنعي زميلها المتوفي حادث
    تلاميذ مدرسة يقفون دقيقة حداد على روح زميلهم

وقف تلاميذ ومعلمو مدرسة الشهيد حسن عبد الله بقرية الموهوب، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، دقيقة حداد ترحماً على روح زميلهم "محمود أحمد محمد عوض"، الذي غيبه الموت إثر حادث دراجة نارية أليم وقع يوم الأحد الماضي، في مشهد جسد أسمى معاني الوفاء والحزن بين أروقة مدرسة حسن عبد الله.

نعي مؤثر بقلوب دامعة

وجرى خلال طابور الصباح بالمدرسة تقديم نعي مؤثر من إحدى زميلات تلميذ مدرسة الموهوب الراحل، حيث رثت زميلها بكلمات أبكت الحاضرين في مدرسة حسن عبد الله، وسط حالة من الصدمة التي خيمت على كافة أرجاء مدرسة حسن عبد الله بمركز الداخلة. وقد جرى تخصيص فقرات الإذاعة المدرسية للحديث عن مآثر الفقيد والدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

تحرك رسمي لمواساة الأسرة

وفي سياق متصل، حرص الأستاذ أيمن حنفي، مدير إدارة الداخلة التعليمية، على التواجد اليوم الثلاثاء وسط تلاميذ مدرسة حسن عبد الله، حيث جرى تقديم واجب العزاء رسمياً لأسرة تلميذ مدرسة الموهوب ولزملائه. وأكد مدير إدارة الداخلة أن المصاب هو مصاب للأسرة التعليمية بأكملها في محافظة الوادي الجديد، مشدداً على دعم الإدارة الكامل لأسرة الفقيد وشقيقه المصاب.

تفاصيل الحادث الأليم

وكان تلميذ مدرسة الموهوب "محمود"، البالغ من العمر 11 عاماً، قد لقي مصرعه إثر انقلاب "موتوسيكل" على الطريق الواصل بين قرية الموهوب ومدينة موط بمركز الداخلة، بينما جرى نقل شقيقه "عبد الله" إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به في ذات الحادث الذي وقع بمحافظة الوادي الجديد يوم الأحد الماضي.

