تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومحافظة السويس لدعم التنمية وتوفير فرص العمل

كتب : حسام الدين أحمد

03:36 م 14/04/2026 تعديل في 03:36 م
    محافظ السويس والفريق ربيع
    اللواء رشاد يستقبل الفريق ربيع الوفد المرافق

عقد أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا مع هاني رشاد، محافظ السويس، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، ومحمد علام نائب المحافظ، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة.

دعم التنمية المستدامة

أكد رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي في مدن القناة وسيناء، والمساهمة الفعالة في دعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة والعمل بروح الفريق.

توطين الصناعات البحرية

أوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات البحرية، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم عدد من القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية، من خلال تفعيل المبادرات المجتمعية.

شراكة استراتيجية مع المحافظة

من جانبه، أكد محافظ السويس أن هيئة قناة السويس تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية داخل المحافظة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين.

خطط للنهوض بالخدمات

أشار المحافظ إلى أن الخطط التنموية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع السياحة.

تبادل الدروع في ختام اللقاء

وفي ختام الاجتماع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، حيث أهدى رئيس هيئة قناة السويس درع الهيئة لمحافظ السويس، الذي قدم بدوره درع المحافظة، تأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون المشترك.

