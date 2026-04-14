

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت حملة تفتيشية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، من ضبط سيارة محملة ببقرة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين.

قاد الحملة صفوت معوض رئيس مركز ومدينة السادات، بمشاركة مسؤولي الطب البيطري والأجهزة الأمنية، إذ جرى ضبط السيارة بمنطقة الخطاطبة، محملة ببقرة تزن نحو 600 كيلوجرام، مذبوحة بطريقة غير قانونية وخارج السلخانة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، مع تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.