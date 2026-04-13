بعد الفيديو المتداول.. ضبط المتهم بسرقة تروسيكل شاب من ذوي الهمم بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

06:31 م 13/04/2026

المتهم والتروسيكل بعد استعادته

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، تضمن شكوى شاب من ذوي الهمم من تعرضه لسرقة مركبة "تروسيكل" خاصة به بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا من والد المجني عليه، أفاد فيه بسرقة التروسيكل الخاص بنجله أثناء توقفه بدائرة القسم.

ضبط المتهم واستعادة التروسيكل

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش وكمية من مخدر الشابو، كما أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب قطع الضفيرة، وأرشد عن مكان المركبة المسروقة، والتي تم ضبطها وإعادتها لصاحبها.

اعترافات وحيازة مواد مخدرة

أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

سرقة تروسيكل مخدر الشابو سلاح خرطوش أمن سوهاج

