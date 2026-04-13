نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، تضمن شكوى شاب من ذوي الهمم من تعرضه لسرقة مركبة "تروسيكل" خاصة به بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا من والد المجني عليه، أفاد فيه بسرقة التروسيكل الخاص بنجله أثناء توقفه بدائرة القسم.

ضبط المتهم واستعادة التروسيكل

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم، وعُثر بحوزته على فرد خرطوش وكمية من مخدر الشابو، كما أقر بارتكاب الواقعة بأسلوب قطع الضفيرة، وأرشد عن مكان المركبة المسروقة، والتي تم ضبطها وإعادتها لصاحبها.

اعترافات وحيازة مواد مخدرة

أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.