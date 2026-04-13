رئيس مدينة طهطا يتفقد العبّارة النهرية ويشدد على إجراءات الأمان خلال أعياد الربيع -صور

كتب : عمار عبدالواحد

04:32 م 13/04/2026
    الشطوري يتأكد من غلق باب العبارة خلال الإبحار
    إبحار العبارة النهرية
    الشطوري يراجع طفايات الحريق بالعبارة
    رئيس مدينة طهطا يراجع وسائل الأمان
    رئيس مدينة طهطا ونوابه على متن العبارة
    رئيس مدينة طهطا يستمع للمواطنين المترددين على العبارة
    غلق باب العبارة أثناء الإبحار
    التأكد من جاهزية وسائل الأمان
    مسئولي طهطا ومتابعة العبارة النهرية
    وسائل الأمان بعبارة طهطا

تفقد الدكتور أحمد الشطورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج سير العمل بالعبّارة النهرية التي تربط بين ضفتي جزيرة الخزندارية شرقًا وغربًا، وذلك لضمان انتظام حركة نقل المواطنين والمركبات، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

التأكد من وسائل الأمان

وشملت الجولة التأكد من توافر جميع وسائل الحماية والأمان بالعبّارة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ محتملة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم أثناء التنقل.


كما تابع رئيس المركز انتظام حركة التشغيل وسهولة نقل الركاب، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل مستوى من الخدمة، خاصة خلال فترات الإقبال المرتفعة في أيام الأعياد.

حضور تنفيذي ومتابعة مستمرة

رافق رئيس المركز خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نواب رئيس المركز، وسكرتير الوحدة المحلية، ومديرو العلاقات العامة والأزمات، إلى جانب مسؤولي القرية والعاملين بالعبّارة، حيث أكد الجميع استمرار المتابعة اليومية لضمان سلامة وراحة المواطنين.

سوهاج طهطا العبّارة النهرية شم النسيم أعياد الربيع الخزندارية أحمد الشطورى السلامة نقل المواطنين

