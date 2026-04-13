تفقد الدكتور أحمد الشطورى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج سير العمل بالعبّارة النهرية التي تربط بين ضفتي جزيرة الخزندارية شرقًا وغربًا، وذلك لضمان انتظام حركة نقل المواطنين والمركبات، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

التأكد من وسائل الأمان

وشملت الجولة التأكد من توافر جميع وسائل الحماية والأمان بالعبّارة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ محتملة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم أثناء التنقل.



كما تابع رئيس المركز انتظام حركة التشغيل وسهولة نقل الركاب، مشددًا على ضرورة تقديم أفضل مستوى من الخدمة، خاصة خلال فترات الإقبال المرتفعة في أيام الأعياد.

حضور تنفيذي ومتابعة مستمرة

رافق رئيس المركز خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نواب رئيس المركز، وسكرتير الوحدة المحلية، ومديرو العلاقات العامة والأزمات، إلى جانب مسؤولي القرية والعاملين بالعبّارة، حيث أكد الجميع استمرار المتابعة اليومية لضمان سلامة وراحة المواطنين.