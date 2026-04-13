شهدت عزبة الصعايدة بمدينة شبرا الخيمة واقعة مأساوية إثر مشاجرة بين شاب وآخرين، أسفرت عن مصرع ربة منزل بطلق ناري، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من قسم ثان شبرا الخيمة بوقوع مشاجرة وسقوط ربة منزل جثة هامدة نتيجة إصابتها بطلق ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين طرف أول شاب، وطرف ثان شابين، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري استقر بجسد والدة الطرف الأول، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهما تم التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني.