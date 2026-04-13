إعلان

بـ 20 جنيهًا.. رحلات المراكب النيلية تجذب أهالي كفر الشيخ في شم النسيم -صور

كتب : إسلام عمار

01:52 م 13/04/2026
    أثناء الفسحة النيلية
    الرحلات النيلية
    تجهيز قوارب للنزهة
    رحلة نيلية
    جانب من التحميل في القارب النيلي
    فسحة نيلية
    قارب نيلي يحمل مواطنون
    قارب للتنزه في نهر النيل
    قوارب التنزه النيلية
    قوارب نيلية
    متعة التنزه في نهر النيل
    مراسي القوارب
    مشهد من قارب نيلي في نهر النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحول نهر النيل بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إلى خلية نحل؛ إثر توافد آلاف المواطنين للاحتفال بشم النسيم، واكتظت ضفاف فرع رشيد بالأهالي الذين حرصوا على الاستمتاع بالرحلات النيلية والمراكب الشراعية، وسط أجواء احتفالية غمرتها البهجة والسرور

وامتلأت القوارب النيلية بالمواطنين من مختلف الأعمار، في مشهد يعكس روح الاحتفال والفرحة، إذ حرصت الأسر والشباب والأطفال على خوض تجربة التنزه في النيل للاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء النقي.

وأكد عدد من أصحاب القوارب، أن الإقبال العام شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة مع استقرار الأحوال الجوية بينما سعر الرحلة النيلية يبلغ 20 جنيهًا فقط للفرد، ما يجعلها في متناول الجميع ويشجع على الإقبال الكبير في قضاء فسحة نيلية من خلال استقلال القوارب.


كانت إدارة حديقة الأسرة والطفولة بقيادة المحاسب محمد شعبان، أعدت برنامجا ليوم شم النسيم بالتنسيق مع رجال شرطة الإنقاذ النهرى لمتابعة جميع الرحلات النيلية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة بالتعاون مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرحلات النيلية كفر الشيخ دسوق حديقة الأسرة والطفولة نهر النيل فرع رشيد شم النسيم أعياد الربيع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

