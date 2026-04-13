تحول نهر النيل بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إلى خلية نحل؛ إثر توافد آلاف المواطنين للاحتفال بشم النسيم، واكتظت ضفاف فرع رشيد بالأهالي الذين حرصوا على الاستمتاع بالرحلات النيلية والمراكب الشراعية، وسط أجواء احتفالية غمرتها البهجة والسرور



وامتلأت القوارب النيلية بالمواطنين من مختلف الأعمار، في مشهد يعكس روح الاحتفال والفرحة، إذ حرصت الأسر والشباب والأطفال على خوض تجربة التنزه في النيل للاستمتاع بجمال الطبيعة والهواء النقي.

وأكد عدد من أصحاب القوارب، أن الإقبال العام شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة مع استقرار الأحوال الجوية بينما سعر الرحلة النيلية يبلغ 20 جنيهًا فقط للفرد، ما يجعلها في متناول الجميع ويشجع على الإقبال الكبير في قضاء فسحة نيلية من خلال استقلال القوارب.



كانت إدارة حديقة الأسرة والطفولة بقيادة المحاسب محمد شعبان، أعدت برنامجا ليوم شم النسيم بالتنسيق مع رجال شرطة الإنقاذ النهرى لمتابعة جميع الرحلات النيلية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة بالتعاون مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.