انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل خلال احتفالات عيد الربيع

كتب : عمار عبدالواحد

01:48 م 13/04/2026

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء الاستحمام، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق بناحية نجع أبو شجرة دائرة مركز شرطة طهطا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للتعامل مع البلاغ.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين غرق الطفل "محمود. أ" أثناء نزوله للاستحمام في مياه النيل، مستغلًا ارتفاع درجات الحرارة، في وقت يشهد فيه النهر إقبالًا من الأطفال خلال أجواء الاحتفال.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من المياه، حيث جرى نقله إلى مستشفى طهطا العام، ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الطيران يكشف موعد إلغاء كارت الجوازات للمصريين بكافة المطارات
أخبار مصر

وزير الطيران يكشف موعد إلغاء كارت الجوازات للمصريين بكافة المطارات
بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يكشف موعد إحالة قانون الأحوال الشخصية
أخبار مصر

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يكشف موعد إحالة قانون الأحوال الشخصية
راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
أخبار المحافظات

راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
هل يقفز النفط إلى 150 دولارا بسبب مضيق هرمز وكيف تتأثر مصر؟
اقتصاد

هل يقفز النفط إلى 150 دولارا بسبب مضيق هرمز وكيف تتأثر مصر؟
شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
نصائح طبية

شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟

أخبار

المزيد

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو