لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء الاستحمام، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم بدائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق بناحية نجع أبو شجرة دائرة مركز شرطة طهطا، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للتعامل مع البلاغ.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين غرق الطفل "محمود. أ" أثناء نزوله للاستحمام في مياه النيل، مستغلًا ارتفاع درجات الحرارة، في وقت يشهد فيه النهر إقبالًا من الأطفال خلال أجواء الاحتفال.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من المياه، حيث جرى نقله إلى مستشفى طهطا العام، ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.