كثّفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية جهودها من خلال تنفيذ 20 جولة مرورية صباحية ومسائية على عدد من مستشفيات المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة، بشأن الاستعداد لاحتفالات شم النسيم ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية.

جاءت الجولات تحت إشراف الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، وبمشاركة إدارات الطب العلاجي، والمستشفيات، والخدمات الطبية، والحميات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والأشعة، والصدر، والعلاج الطبيعي، والكلى، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفيات.

وشملت الجولات عددًا من المستشفيات، منها:



السنبلاوين، وتمي الأمديد، ونبروه، وبلقاس، وصدر المنصورة، وطلخا، وأجا، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر، ومنية النصر، ودكرنس، وحميات المنصورة، وجمصة، وشبراهور.

وفي هذا السياق، قام الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، بمرور مسائي على مستشفى نبروه، يرافقه الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، حيث تم متابعة انتظام العمل، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قامت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، بالمرور على مستشفى بلقاس، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

فيما واصلت باقي الإدارات الفنية المشاركة تنفيذ الجولات المرورية على باقي المستشفيات، والتي شملت: السنبلاوين، وتمي الأمديد، وصدر المنصورة، وطلخا، وأجا، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر، ومنية النصر، ودكرنس، وحميات المنصورة، وجمصة، وشبراهور، وميت سلسيل وذلك للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وتواجد الأطقم الطبية، وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية، وسرعة التنسيق لتحويل الحالات بين المستشفيات.

وتهدف هذه الجهود إلى فرض حالة من الانضباط داخل المنشآت الصحية، ورفع درجة الجاهزية بكافة الأقسام الحيوية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، بما يحقق سرعة الاستجابة لأي طارئ وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية.