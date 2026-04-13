تحولت حدائق أسوان، اليوم الإثنين، إلى خلية نحل مع توافد آلاف المواطنين للاحتفال بعيد "شم النسيم"، حيث رسمت الطبيعة الخلابة والنيل العظيم لوحة فنية جمعت بين الأصالة المصرية والبهجة الربيعية.

"فريال".. تاريخ بـ 10 جنيهات

تصدرت حديقة "فريال" التاريخية المشهد بإقبال غير مسبوق من الأسر الأسوانية ومن مختلف المراكز؛ وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يطل مباشرة على صفحة النيل، فضلاً عن سعر تذكرتها الرمزي الذي لم يتجاوز الـ 10 جنيهات، مما جعلها "الوجهة الأولى" للبسطاء والراغبين في الاستمتاع بعبق التاريخ وجمال الطبيعة.

السياح يشاركون "اللمة المصرية"

ولم تقتصر الاحتفالات على المصريين فقط، بل خطفت "اللمة المصرية" قلوب السياح الأجانب المتواجدين في أسوان، الذين حرصوا على مشاركة الأهالي أجواء العيد، وتناول البيض الملون، والتقاط الصور التذكارية وسط ضحكات الأطفال وصيحات الفرح في منطقة الألعاب بالحديقة.

انتعاش "التاكسي النهري" والرحلات النيلية

وعلى ضفاف النيل، شهدت المراكب الشراعية و"الفلوكة" إقبالاً كبيراً، حيث فضلت مئات العائلات الهروب من حرارة الجو إلى قلب النيل، متوجهين نحو حديقة النباتات، أو الانطلاق في رحلات أبعد نحو جزر "بربر" و"هيصة" وقرية "غرب سهيل" النوبية، لقضاء اليوم بين التراث النوبي والأجواء الطبيعية الساحرة.

استعدادات أمنية وخدمية

وفي سياق متصل، انتشرت قوات الأمن ورجال الإسعاف في محيط الحدائق الكبرى لتأمين الزوار، مع تكثيف أعمال النظافة لضمان ظهور "عروس النيل" بالمظهر الحضاري اللائق أمام ضيوفها من المصريين والأجانب.