شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالًا غير مسبوق من المواطنين، اليوم، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، حيث أعلنت الحدائق وصولها إلى “كامل العدد” منذ الساعات الأولى من الصباح، في ظل توافد آلاف الأسر من مختلف المحافظات.

وامتلأت الحدائق والمتنزهات بالزوار الذين حرصوا على قضاء يوم مميز وسط المساحات الخضراء وعلى ضفاف نهر النيل، حيث افترشت العائلات الأرض، واستمتع الأطفال بالألعاب والأنشطة الترفيهية، في أجواء يسودها البهجة والسرور.

رواج الرحلات النيلية وحركة البيع

كما شهدت الرحلات النيلية إقبالًا كبيرًا، وسط تواجد مكثف من أصحاب المراكب النهرية، فيما انتعشت حركة البيع داخل الحدائق، خاصة للأطعمة التقليدية المرتبطة بالاحتفال مثل الفسيخ والرنجة، إلى جانب المشروبات والوجبات الخفيفة.



ومن جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية درجة الاستعداد القصوى، حيث تم الدفع بأعداد إضافية من عمال النظافة، وتكثيف التواجد الأمني، إلى جانب انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ.

كثافات مرورية وتنظيم للحركة

كما شهدت الطرق المؤدية إلى القناطر كثافات مرورية مرتفعة، خاصة في مداخل المدينة، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة ومنع التكدسات.

القناطر الوجهة الأولى للمواطنين.

وأكد عدد من الزوار أن القناطر الخيرية تظل الوجهة الأولى للاحتفال بشم النسيم، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة وأسعار مناسبة، مؤكدين حرصهم على التواجد بها كل عام للاستمتاع بأجوائها المميزة.