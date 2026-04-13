تشديد الرقابة على المعديات النيلية في بني سويف خلال شم النسيم -صور

كتب : حمدي سليمان

02:36 م 13/04/2026 تعديل في 02:36 م
    الرقابة على المعديات النيلية
    الرقابة على المعديات النيلية
    الرقابة على المعديات النيلية

كثّفت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف من جهودها الميدانية لمتابعة إجراءات السلامة والاشتراطات الفنية للمعديات النيلية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وعيد شم النسيم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتأمين حركة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

متابعة انتظام العمل بالمعديات

وشهدت مراكز الفشن وببا وناصر حملات مكثفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمعديات، حيث تم التأكد من الالتزام بالحمولات المقررة، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، فضلًا عن مراجعة التراخيص وصلاحية المعديات للتشغيل، والتأكد من تواجد أطقم تشغيل مدربة.

فحص فني شامل

كما تضمنت الحملات فحص المعدات المستخدمة والتأكد من خلوها من أي أعطال فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة النقل النهري، وعدم السماح بتحميل أعداد تزيد عن الحد المقرر.

توجيهات المحافظ

ومن جانبه، شدد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على استمرار المتابعة الميدانية المكثفة للمعديات النيلية، خاصة خلال فترات الأعياد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الأمان وحماية أرواح المواطنين.

