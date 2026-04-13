

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وقع حادث تصادم، اليوم الإثنين، بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي على طريق غرب الموهوب- الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تلقى اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث التصادم على طريق غرب الموهوب- الفرافرة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، بينما استقبل مستشفى الداخلة العام الحالات المصابة، وبدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات حادث التصادم وأسبابه.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة "حسين حامد مسلم"، 64 عامًا، و"إبراهيم صالح حامد"، 30 عامًا، كلاهما من غرب الموهوب بمركز الداخلة.

وأصيب "عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف"، 38 عامًا، سائق التريلا مقيم بالمنوفية، إلى جانب "صالح حامد مسلم"، 61 عامًا، و"أيمن رجب السيد"، 22 عامًا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لاستكمال الفحوصات والعلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما أخطرت إدارة المرور والوحدة المحلية لرفع آثار حادث التصادم وفتح طريق غرب الموهوب أمام المارة.

وواصلت سيارات الإسعاف تأمين موقع الحادث، فيما تابع مسؤولو الوادي الجديد الحالة الصحية للمصابين داخل مستشفى الداخلة العام.