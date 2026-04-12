تُجري الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية تحرياتها حول واقعة العثور على جثمان شخص في العقد الرابع من عمره داخل منور عقار بمنطقة الإبراهيمية، شرقي المحافظة، متأثرًا بإصابات نتيجة سقوطه من ارتفاع.

بلاغ أمني وانتقال الأجهزة المعنية

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه داخل منور أحد العقارات بشارع عمر لطفي، بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمنطقة الإبراهيمية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لرجل في الأربعينيات من عمره، وكان يرتدي ملابسه كاملة وقت العثور عليه.

إصابات نتيجة سقوط من علو

وبفحص الجثمان، تبين وجود إصابات متفرقة عبارة عن كسور وتهشمات، يُرجح أنها ناتجة عن الارتطام بالأرض إثر سقوطه من أحد الطوابق العليا بالعقار.

هوية المتوفى والتحقيقات

وأفادت التحريات الأولية أن المتوفى أحد سكان العقار الذي عُثر بداخله على الجثمان، فيما يجري حالياً فحص ملابسات الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، أو ما إذا كان الحادث نتيجة سقوط عرضي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعاينة موقع الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.