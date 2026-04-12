السيطرة على حريق داخل مشروع الطاقة الشمسية بالرقبة في أسوان

كتب : إيهاب عمران

07:01 م 12/04/2026

شبّ حريق داخل مخزن بمشروع الرقبة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، ما أسفر عن احتراق عدد من شاشات الطاقة الشمسية الموجودة داخل المخزن.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بمشروع الطاقة الشمسية بمنطقة الرقبة.

تدخل الحماية المدنية

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي مكونات المشروع.

الخسائر وعدم وقوع إصابات

وأسفر الحريق عن احتراق عدد من شاشات الطاقة الشمسية داخل المخزن، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو المتواجدين بالموقع.
وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

