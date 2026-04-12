أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، زيارة إلى كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وفد رسمي يعكس روح الوحدة الوطنية

جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد عناني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى جانب وفد من مديرية الأوقاف برئاسة مدير الأوقاف، وممثلين عن الأزهر الشريف، في مشهد يجسد روح الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، حيث تبادلوا التهاني بهذه المناسبة.

تأكيد على قيم المحبة والتسامح

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية بهذه المناسبة، متمنيًا دوام السلام والمحبة بين جميع أبناء الوطن، مؤكدًا أن أعياد المصريين تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

ترسيخ مبادئ المواطنة

وشدد على حرص الدولة، بكافة مؤسساتها، على ترسيخ مبادئ المواطنة، ودعم أواصر الأخوة بين مختلف أطياف المجتمع، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

توزيع العيدية وإدخال البهجة على الأطفال

وحرص المحافظ خلال الزيارة على توزيع العيدية على الأطفال داخل الكاتدرائية، في لفتة إنسانية أدخلت البهجة والسرور على وجوههم، مؤكدًا اهتمامه بمشاركة أبناء المحافظة مختلف مناسباتهم.

توجيهات بزيارة الكنائس في المدن

ووجّه المحافظ رؤساء المدن بزيارة الكنائس كلٌّ في نطاقه، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، دعمًا لروح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

إشادة كنسية بالزيارة

من جانبه، أعرب الأنبا أبوللو عن تقديره لزيارة المحافظ والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين، وتعزز قيم المحبة والإخاء.

مصر نموذج للتعايش

وأكد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح، في ظل قيادة حريصة على ترسيخ مبادئ الوحدة والسلام بين جميع أبنائها.