محافظ الوادي الجديد تهنئ أقباط المحافظة بعيد القيامة -صور

كتب : محمد الباريسي

05:13 م 12/04/2026
    رئيس مركز الفرافرة يهنيء الأخوة الأقباط بالفرافرة
    راعي كنيسة الوادي يهديء محافظ الوادي الجديد درع الكنيسة
    رئيس مركز الداخلة يهنيء الأقباط بمدينة موط
    محافظ الوادي الجديد يهنيء الأقباط بعيد القيامة
    قيادات الوادي الجديد الأمنية والتنفيذية تهنيء الأقباط بعيد القيامة

قدّمت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، التهنئة إلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة، خلال زيارتها إلى كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مشهد عكس حالة التلاحم الوطني وروح المحبة التي تجمع أبناء الوادي الجديد.

حضور رسمي ورسالة وحدة

وشهدت زيارة محافظ الوادي الجديد إلى كنيسة السيدة العذراء حضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت محافظ الوادي الجديد، خلال كلمتها داخل كنيسة السيدة العذراء، أن عيد القيامة المجيد يحمل معاني الأمل رغم التحديات، ويجدد التمسك بقيم الترابط والمحبة والتسامح، باعتبارها أساسًا متينًا لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام والاستقرار، داعيةً الله أن يعيد المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان.

الأنبا أرسانيوس: الكنيسة تصلي من أجل الوطن

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الوادي الجديد وجميع الحضور على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل حفظ الوطن من الأزمات والمحن، وأن يعين الله قيادته على تحقيق الأمن والرخاء للشعب المصري، في تأكيد جديد على عمق العلاقة بين الكنيسة ومؤسسات الدولة داخل الوادي الجديد.

كما شارك قيادات ووفود مراكز ( الداخلة ، الفرافرة ، باريس ، وبلاط ) تهنئة الأخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد،يرافقهم لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي قطاعات العمل المختلفة، حيث كان في استقبالهم رعاة الكنائس والآباء الكهنة، وسط مشاعر سادها الود والترابط، وأواصر المحبة التي تجمع نسيج الوطن الواحد.

محافظ الوادي الجديد عيد القيامة المجيد كنيسة السيدة العذراء نيافة الأنبا أرسانيوس الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
حرب إيران.. ترامب يجدد تهديده باستهداف محطات الطاقة ويؤكد: المفاوضات كانت
هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية