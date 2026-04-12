قدّمت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، التهنئة إلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة، خلال زيارتها إلى كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، في مشهد عكس حالة التلاحم الوطني وروح المحبة التي تجمع أبناء الوادي الجديد.

حضور رسمي ورسالة وحدة

وشهدت زيارة محافظ الوادي الجديد إلى كنيسة السيدة العذراء حضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت محافظ الوادي الجديد، خلال كلمتها داخل كنيسة السيدة العذراء، أن عيد القيامة المجيد يحمل معاني الأمل رغم التحديات، ويجدد التمسك بقيم الترابط والمحبة والتسامح، باعتبارها أساسًا متينًا لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام والاستقرار، داعيةً الله أن يعيد المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان.

الأنبا أرسانيوس: الكنيسة تصلي من أجل الوطن

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الوادي الجديد وجميع الحضور على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل حفظ الوطن من الأزمات والمحن، وأن يعين الله قيادته على تحقيق الأمن والرخاء للشعب المصري، في تأكيد جديد على عمق العلاقة بين الكنيسة ومؤسسات الدولة داخل الوادي الجديد.

كما شارك قيادات ووفود مراكز ( الداخلة ، الفرافرة ، باريس ، وبلاط ) تهنئة الأخوة الأقباط احتفالات عيد القيامة المجيد،يرافقهم لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي قطاعات العمل المختلفة، حيث كان في استقبالهم رعاة الكنائس والآباء الكهنة، وسط مشاعر سادها الود والترابط، وأواصر المحبة التي تجمع نسيج الوطن الواحد.