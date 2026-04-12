إحالة المتهم بالاعتداء على طفلتين بالمنوفية إلى الجنايات

كتب : أحمد الباهي

04:48 م 12/04/2026

محاكمة تعبيرية

أحالت النيابة العامة بمحافظة المنوفية المتهم في واقعة الاعتداء على طفلتين إلى محكمة الجنايات، وذلك في القضية الخاصة بالطفلة الأولى، مع تحديد جلسة عاجلة لنظرها، دون انتظار وضعها.

تفاصيل الإحالة

أكد المحامي إسلام البنمبي أن النيابة اتخذت قرار الإحالة بعد ثبوت الأدلة ووجود اعتراف تفصيلي من المتهم بارتكاب الواقعة، ما دفعها لعدم تعليق سير الدعوى انتظارًا لأي إجراءات لاحقة.

وأوضح أن نص المادة 267 من قانون العقوبات تحقق بالكامل في الواقعة، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا كافيًا على ثبوت التهمة بشكل يقيني، لتقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع تحديد جلسة يُرجح أن تكون خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو.

موقف القضية الثانية

أشار المحامي إلى أن القضية الخاصة بالطفلة الثانية لا تزال قيد الانتظار، لحين استكمال بعض الإجراءات المرتبطة بحالتها، خاصة في ظل وجود اختلاف في أقوال المتهم بشأنها، ما يستلزم استكمال التحقيقات قبل اتخاذ قرار مماثل.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الأسرة حمل الطفلة الأولى البالغة 14 عامًا، بعد شعورها بآلام شديدة، لتكشف الفحوصات تعرضها لاعتداء، قبل أن تتكشف مفاجأة أخرى بإصابة شقيقتها الصغرى بنفس الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عم الطفلتين، استغل قربه الأسري وهدد الضحيتين لإجبارهما على الصمت، ما تسبب لهما في أضرار نفسية وجسدية، قبل أن يتم ضبطه عقب تحرير محضر بالواقعة وبدء التحقيقات.

تأتي خطوة الإحالة إلى الجنايات كمرحلة مهمة في مسار القضية، وسط مطالبات بسرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة للطفلتين، مع استمرار التحقيقات في باقي تفاصيل الواقعة.

