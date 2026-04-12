أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استعداد مدينة جمصة لاستقبال الزائرين خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، والاطمئنان على توفير كافة الخدمات اللازمة للزوار، لقضاء أوقات مميزة وسط أجواء ربيعية مبهجة.

وأشار المحافظ، إلى تكثيف أعمال التجميل والتجهيز التي تشمل الأماكن العامة والشوارع والحدائق والمتنزهات والميادين، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية في حالة جاهزية واستعداد تام، لضمان توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين أثناء احتفالاتهم بشم النسيم.

وشدد اللواء طارق مرزوق، على الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة، بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لرواد المدينة وزوارها، مع نشر فرق الطوارئ لمواجهة أي طارئ.

كما وجّه رسالة تهنئة إلى جميع أبناء الدقهلية بمناسبة احتفالات شم النسيم، مؤكدا أن سعادة المواطنين وراحتهم في مقدمة أولويات المحافظة في الأعياد وغيرها، في ظل حرص الدولة على توفير بيئة حضارية وآمنة تعكس وجه مصر المشرق.

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم في جميع شوارع وميادين المدينة والشاطئ وكورنيش وممشى جمصة، والتأكد من توافر الخدمات اللازمة للمواطنين، لقضاء إجازة شم النسيم والاستمتاع بها، مع توفير كافة سبل الراحة والدعم اللازم لهم.