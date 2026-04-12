حددت المحكمة المختصة جلسة 4 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بالامتناع عن سداد نفقة بناته.

جلسة حاسمة في قضية نفقة لاعب منتخب مصر السابق

وكانت محكمة أسرة النزهة بمصر الجديدة قد قضت سابقًا بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته، بشأن نفقة متجمدة بلغت قيمتها 150 ألف جنيه.

أزمة قانونية جديدة لإبراهيم سعيد أمام القضاء

وتحمل القضية رقم 2379 لسنة 2025، حيث كانت المحكمة قد أجلت في جلسات سابقة نظر الدعوى لحين إعلان اللاعب قانونيًا بأمر الدفع أو الحبس، وفقًا للإجراءات المتبعة في قضايا الأحوال الشخصية.

