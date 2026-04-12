محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس و الهدايا على الأطفال بالكنائس -صور

وجه الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إدارة خدمة المواطنين بتكثيف التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وكلف وكيل وزارة الصحة أحمد الريفي، مدير إدارة خدمة المواطنين، بضرورة توفير كافة السبل اللازمة لتفعيل دور مسؤولي خدمة المواطنين داخل جميع المنشآت الصحية، مع التأكيد على أهمية النزول الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين داخل المستشفيات والإدارات الصحية.

نشر أرقام التواصل لتيسير الشكاوى

وفي استجابة سريعة لتلك التكليفات، قامت إدارة خدمة المواطنين بنشر أرقام التواصل الخاصة بجميع مسؤولي خدمة المواطنين بكافة المنشآت الصحية، سواء بالمستشفيات العامة أو المركزية أو الإدارات الصحية، لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين.

قنوات مباشرة لتلقي الشكاوى

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أنه يمكن لأي مواطن متضرر من مستوى الخدمة التواصل مع مسؤول خدمة المواطنين بالمنشأة الصحية، أو مع مدير إدارة خدمة المواطنين مباشرة على الرقم 01007700456، إلى جانب إمكانية التواصل داخل المستشفيات العامة والمركزية والإدارات والوحدات الصحية التابعة لها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة فحص الشكاوى واتخاذ اللازم حيال أي تقصير في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة أسيوط.