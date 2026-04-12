صحة أسيوط تنشر أرقام مسؤولي خدمة المواطنين لحل الشكاوى فوراً

كتب : محمود عجمي

04:18 م 12/04/2026
    صحة أسيوط تنشر أرقام مسؤولي خدمة المواطنين بالمستشفيات (2)
    صحة أسيوط تنشر أرقام مسؤولي خدمة المواطنين بالمستشفيات (1)

وجه الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إدارة خدمة المواطنين بتكثيف التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وكلف وكيل وزارة الصحة أحمد الريفي، مدير إدارة خدمة المواطنين، بضرورة توفير كافة السبل اللازمة لتفعيل دور مسؤولي خدمة المواطنين داخل جميع المنشآت الصحية، مع التأكيد على أهمية النزول الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين داخل المستشفيات والإدارات الصحية.

نشر أرقام التواصل لتيسير الشكاوى

وفي استجابة سريعة لتلك التكليفات، قامت إدارة خدمة المواطنين بنشر أرقام التواصل الخاصة بجميع مسؤولي خدمة المواطنين بكافة المنشآت الصحية، سواء بالمستشفيات العامة أو المركزية أو الإدارات الصحية، لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين.

قنوات مباشرة لتلقي الشكاوى

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أنه يمكن لأي مواطن متضرر من مستوى الخدمة التواصل مع مسؤول خدمة المواطنين بالمنشأة الصحية، أو مع مدير إدارة خدمة المواطنين مباشرة على الرقم 01007700456، إلى جانب إمكانية التواصل داخل المستشفيات العامة والمركزية والإدارات والوحدات الصحية التابعة لها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة فحص الشكاوى واتخاذ اللازم حيال أي تقصير في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وتحقيق رضا المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة أسيوط.

أسيوط صحة أسيوط خدمة المواطنين وكيل وزارة الصحة المستشفيات الشكاوى الخدمات الصحية التواصل مع المواطنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي مهنئًا بعيد القيامة: مصر نموذج للوحدة الوطنية وداعمة لاستقرار الأشقاء
أخبار مصر

السيسي مهنئًا بعيد القيامة: مصر نموذج للوحدة الوطنية وداعمة لاستقرار الأشقاء
عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل
أخبار السيارات

عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل

نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية
زووم

نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية
إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
أخبار مصر

إجراءات جديدة من الكهرباء لخفض استهلاك الوزارة بنسبة 50%
- 13 جنيها.. لماذ قدرت الحكومة سعر الدولار أقل من توقعات المؤسسات الدولية؟
أخبار البنوك

- 13 جنيها.. لماذ قدرت الحكومة سعر الدولار أقل من توقعات المؤسسات الدولية؟

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية