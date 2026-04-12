ترامب: حصلنا على كل ما نحتاجه من إيران تقريبًا باستثناء "النووي"

كتب : مصطفى الشاعر

04:52 م 12/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية بأنها كانت "ودية للغاية"، مؤكدا أن واشنطن انتزعت تقريبا "كل نقطة كانت تحتاجها" خلال تلك المحادثات الماراثونية.

اعتراف بالمكاسب وصدمة في "النقطة الأهم"

وفي مقابلة حصرية مع برنامج "سنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، كشف ترامب كواليس الساعات الأخيرة قائلا: "في النهاية، ساد جو ودي للغاية، وحصلنا على كل ما نحتاجه تقريبا، باستثناء حقيقة أنهم رفضوا التخلي عن طموحاتهم النووية".

العُقدة التي لم تُحل

أوضح الرئيس الأمريكي، بلهجة حاسمة، أن هذا الرفض الإيراني هو ما أدى في النهاية إلى تعثر المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود، مضيفا: "بصراحة، بالنسبة لي، كانت هذه هي النقطة الأكثر أهمية على الإطلاق"، في إشارة إلى أن واشنطن لن تقبل بأي اتفاق لا يضمن تجريد طهران من طموحها النووي.

وكانت قد انتهت المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأحد، "دون التوصل لاتفاق"، في لحظة فارقة قد تُعيد إشعال فتيل المواجهة الشاملة، مما يضع "الهدنة الهشة" التي استمرت أسبوعين في مهب الريح، ويُثير تساؤلات حاسمة: "هل تعود الحرب مجددا بعد 22 أبريل؟"

دونالد ترامب حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مفاوضات باكستان النووي الإيراني

