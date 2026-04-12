محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس و الهدايا على الأطفال بالكنائس -صور

كتب : إيهاب عمران

04:18 م 12/04/2026
    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة
    محافظ أسوان مع الأطفال بالكنيسة
    محافظ أسوان يوزع هدايا على الأطفال بالكنائس
    محافظ أسوان يوزع هدايا للاطفال المحتفلين بعيد القيامة
    محافظ أسوان يوزع هدايا وكروت تهنئة
    المحافظ يوزع هدايا على الأطفال بالكنائس

حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث أجرى جولة موسعة شملت مختلف الكنائس بجميع الطوائف (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية) داخل المحافظة.

هدايا الرئاسة ترسم البهجة

وخلال جولته، قام المحافظ بتوزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الهدايا التذكارية على الأطفال، الذين تسابقوا لالتقاط الصور التذكارية معه في أجواء سادتها البهجة والسعادة، مجسدةً روح الأسرة الواحدة التي يتميز بها أبناء "بلاد الذهب".

استنفار خدمي لتأمين الاحتفالات

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة أولت اهتماماً خاصاً بتهيئة الأجواء الاحتفالية، من خلال تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس، وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لتكون في أبهى صورها لاستقبال الأسر، بما يضمن احتفال المواطنين في بيئة آمنة ومنظمة.

نسيج وطني واحد

وشدد "لاشين" على أن مشاهد التلاحم التي تجمع رموز المجتمع الأسواني في هذه المناسبات هي "رسالة سلام" تؤكد عمق أواصر المحبة، مشيراً إلى أن المصريين يمثلون نسيجاً وطناً واحداً لا يقبل التجزئة، تجمعهم قيم العمل المشترك من أجل رفعة مصر.

