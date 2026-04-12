إعلان

زراعة القليوبية تستعد لموسم توريد القمح وتعلن جاهزية الصوامع والشون

كتب : أسامة علاء الدين

03:00 م 12/04/2026

توريد القمح ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية لانطلاق موسم حصاد وتوريد القمح إلى الصوامع والشون، مع متابعة ورصد شامل لكافة المساحات المنزرعة بالمحصول وحصر الكميات المستهدف توريدها خلال الموسم.

مساحات الزراعة والتقاوي

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم زراعة 41025 فدان قمح بنطاق المحافظة، إلى جانب توزيع 233 ألفًا و130 طن تقاوي قمح بجميع المراكز، وفق السياسة الصنفية المعتمدة.

مستهدف التوريد وترشيد المياه

وأشار إلى أن المستهدف توريده من القمح يبلغ 61 ألفًا و537 طنًا، مع توفير السطارات للزراعة على مصاطب بسعر رمزي لترشيد المياه بنسبة تصل إلى 30%، وتسوية 285 فدانًا بالليزر مجانًا ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه.


كما تم تنفيذ 100 حقل إرشادي بأصناف مختلفة، وزراعة 2552 فدانًا ضمن مبادرة "ازرع"، إلى جانب برنامج ندوات إرشادية مكثف بواقع 28 ندوة شهريًا، مع استمرار المتابعة الميدانية للحالة العامة للمحصول والتي جاءت جيدة، والتأكيد على أهمية توريد القمح للصوامع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

