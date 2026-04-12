نظّمت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد، كرنفال احتفالي، اليوم الأحد، للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وسط أجواء مبهجة.

إقبال كبير من الأسر

وشهدت الكنيسة توافد أعداد كبيرة من الأسر منذ الصباح الباكر، حيث حرصوا على قضاء أجواء العيد داخل ساحة الكنيسة برفقة الأهل والأصدقاء.

مدينة ألعاب متكاملة

وتحولت ساحة الكنيسة إلى منطقة ترفيهية متكاملة، ضمّت ألعابًا متنوعة مثل الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، إلى جانب الألعاب الهوائية والعربات المتصادمة والدراجات، كما تضمنت الفعاليات أنشطة متعددة، من بينها تجربة التصوير بالفيديو الدائري، ومسابقات للأطفال، وتوزيع الهدايا والحلوى، في أجواء غلب عليها الفرح.

ورش فنية واسكتشات مسرحية

كما خُصصت أركان للرسم على الوجوه وورش فنية، إلى جانب تقديم اسكتشات مسرحية ذات طابع ديني أضافت بُعدًا ثقافيًا للاحتفال، وتم تجهيز مناطق خاصة للأطفال بمختلف الأعمار، بما في ذلك مساحة مخصصة للأعمار الصغيرة، إلى جانب تنظيم سباقات سيارات للأطفال في الشارع المقابل.

رسالة محبة وفرح

ومن جانبه، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس، أن الكنيسة تحرص على تنظيم هذه الفعاليات سنويًا خلال عيد القيامة، بهدف نشر السعادة، وترسيخ قيم المحبة وإدخال البهجة على قلوب الأطفال وأسرهم.