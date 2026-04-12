مصرع شخصين وإنقاذ طفل بعد سقوط سيارة من عبارة الشورانية بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:02 م 12/04/2026 تعديل في 01:19 م
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (2)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (1)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (4)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (5)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (6)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (3)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (7)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (8)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (9)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (13)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (11)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (15)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (10)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (17)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (14)
    جهود البحث عن ضحايا حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية في سوهاج (16)

شهد مركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا اليوم، إثر سقوط سيارة (تمناية) من أعلى عبّارة نهرية تربط بين فترتي 'المراغة – الشورانية' في مياه نهر النيل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين غرقًا، فيما كتبت الأقدار عمرًا جديدًا لطفل تمكنت قوات الإنقاذ والأهالي من انتشاله حيًا من قلب المياه، وسط استنفار أمني لانتشال باقى الضحايا والوقوف على أسباب الحادث.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، برفقة مأمور وضباط مركز شرطة المراغة.

جهود الإنقاذ النهري

كما دفعت الجهات المختصة بقوات الإنقاذ النهري التي باشرت عمليات البحث والتمشيط في موقع الحادث، حيث تمكنت من إنقاذ طفل من داخل المياه.

استمرار البحث عن الضحايا

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها حاليًا لانتشال جثتي الضحيتين، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سوهاج حادث عبارة سقوط سيارة نهر النيل إنقاذ طفل مصرع شخصين المراغة الشورانية الإنقاذ النهري

