كشف شهود عيان في منطقة سموحة شرقي الإسكندرية، تفاصيل اللحظات الأولى للعثور على جثمان سيدة أسفل عقار سكنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وهي الواقعة التي تبين لاحقًا أنها لقطات وثقتها السيدة في "بث مباشر" قبل إنهائها حياتها من الطابق الثالث عشر.

مشهد الارتطام وقت صلاة الفجر

روى أحد أفراد الأمن بشركة مجاورة لموقع الحادث تفاصيل ما جرى، موضحًا أنه أثناء جلوسه في محل عمله سمع صوت ارتطامًا عاليًا، لكنه ظن في البداية أن الصوت ناتج عن "نقل بضائع" بمحل أدوات كهربائية مجاور لهم.

وأضاف الشاهد أنه فوجئ لاحقًا بانتشار أمني مكثف ووصول سيارة إسعاف، وبالاستفسار تبين العثور على سيدة أسفل العقار، مشيرًا إلى أن الحادث تزامن مع وقت صلاة الفجر، مما أدى لتجمع عدد كبير من المصلين من المسجد الواقع أسفل البناية فور خروجهم، وهو ما ضاعف من حالة الذهول في المنطقة.

ارتباك في موقع الحادث

من جانبه، أوضح حارس عقار آخر في المنطقة أنه شاهد زميلاً له يهرول باتجاه مصدر الصوت في حالة من الارتباك الشديد فور رؤيته للجثمان، مشيرًا إلى أنه حاول تهدئة روعه دون جدوى.

وأكد الشهود أنهم لم يدركوا أصل الواقعة إلا عقب تصفحهم لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث ربطوا بين ما سمعوه وبين الفيديو الذي انتشر للسيدة لاحقًا.

خلفية الواقعة.. بث مباشر ووصية

تعود التفاصيل إلى إقدام سيدة تدعى "بسنت س." على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شقة بالطابق الثالث عشر، بعدما تركت وصيةً مكتوبةً عبر صفحتها الشخصية تضمنت جملة: "خلي بالكم من ولادي".

كما بثت السيدة فيديو مباشر قبل السقوط بلحظات، وجهت فيه رسائل عتاب قائلة: "حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش"، وسط محاولات فاشلة من متابعيها لثنيها عن قرارها عبر التعليقات.

وتكثف أجهزة الأمن بالإسكندرية تحرياتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وجرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الدولة تقدم الدعم النفسي

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

