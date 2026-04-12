بورسعيد تحتفل بعيد القيامة.. إقبال كبير على قداس كنيسة الأنبا بيشوي (فيديو

شهدت كنائس جنوب سيناء إقبالًا كبيرًا من المواطنين الأقباط والسائحين، للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء روحانية مبهجة، وتشديدات أمنية في محيطها.

زغاريد بكنيسة موسى النبي

وتعالت الزغاريد بكنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمدينة الطور، خلال ترأس القمص ميتا سعد، راعي الكنسية القداس، بمشاركة شمامسة الكنيسة، ومئات المواطنين الأقباط الذين حرصوا على التواجد والمشاركة حتى ختام القداس.

ترانيم وألحان وشموع

وتخلل القداس الترانيم والألحان ذات الطابع الاحتفالي المبهج، وأضاءت الشموع الكنيسة مع تصاعد البخور، وتعالت الزغاريد خلال الطواف داخل الكنيسة، حيث حمل صغار الشمامسة الشموع والكبار الصليب، في مشهد أضفى طابعًا ملائكيًا زاد من أجواء الفرح داخل الكنيسة.

آلاف الأقباط بكاتدرائية السمائيين

كما شهدت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، توافد آلاف الأقباط من مواطني المدينة والسائحين من مختلف جنسيات العالم، لحضور القداس الذي ترأسه الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وجرى إطفاء الأنوار وإغلاق الهيكل، وتجسيد قيامة السيد المسيح، في مشهد مهيب يعكس عمق المناسبة لدى الأخوة المسيحين.

تجسيد قيامة السيد المسيح

كما تضمنت فعاليات القداس إضاءة الأنوار عقب تجسيد قيامة السيد المسيح، وفتحت أبواب الكنيسة وسط تعالي الزغاريد التي تعبر عن أجواء القرحة، وبدأ الشمامسة يطفون داخل الكنيسة حاملين الرايات ثلاث مرات، وسط فرحة المصلين.

تأمين الكنائس

وجرى تأمين الكنائس على أعلى مستوى بالتنسيق بين مديرية الأمن وإدارة المرور، من خلال نشر قوات أمنية في محيط الكنائس، ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش رواد الكنائس، مع تواجد عناصر أمنية نسائية لتفتيش السيدات، بجانب غلق كافة الطرق المؤدية للكنائس مع عمل تحويلات مرورية.