بورسعيد تحتفل بعيد القيامة.. إقبال كبير على قداس كنيسة الأنبا بيشوي (فيديو وصور)

كتب : طارق الرفاعي

11:02 م 11/04/2026
    قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد
    قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد٥
    قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد٧
    قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد٤

شهدت كنيسة القديس العظيم الأنبا بيشوي، بميدان المنشية في محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، إقبالًا واسعًا من الأقباط من مختلف الأعمار، للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء روحانية مبهجة.

مشاركة واسعة من الأقباط والشمامسة

وأدى القداس كهنة الكنيسة بمشاركة الشمامسة، وسط حضور مئات من أبناء الشعب القبطي الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى وحتى ختام الصلوات، حيث لفت صغار الشمامسة الأنظار بزيهم الأبيض، في مشهد يعكس بهجة الاحتفال.

تمثيلية القيامة وأجواء مهيبة

وتخلل القداس عدد من الترانيم والألحان الكنسية ذات الطابع الاحتفالي، إلى جانب تقديم "تمثيلية القيامة" التي تجسد قيامة السيد المسيح، حيث أُطفئت الأنوار قبل بدء التمثيلية في مشهد مهيب، ثم أُعيد إضاءة الكنيسة وفتح الأبواب، وطاف الشمامسة حاملين الرايات وسط أجواء من الفرح بين المصلين.

توضيح دلالات الطقوس الكنسية

وأوضح أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن تمثيلية القيامة تعبر عن جوهر عقيدة القيامة لدى الأقباط، مشيرًا إلى أن الكنائس عاشت أجواء أسبوع الآلام قبل أن تتحول إلى ألحان الفرح مع بدء الاحتفالات.

أسرة عريس بني مزار تكشف كواليس "نقوط" بمليون جنيه في حفل زفاف
أول قرار من ياس توروب بعد فوز الأهلي على سموحة بالدوري المصري
وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات
إيران تنفي عبور سفن حربية أمريكية من مضيق هرمز
