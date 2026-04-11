شهدت كنيسة القديس العظيم الأنبا بيشوي، بميدان المنشية في محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، إقبالًا واسعًا من الأقباط من مختلف الأعمار، للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، وسط أجواء روحانية مبهجة.

مشاركة واسعة من الأقباط والشمامسة

وأدى القداس كهنة الكنيسة بمشاركة الشمامسة، وسط حضور مئات من أبناء الشعب القبطي الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى وحتى ختام الصلوات، حيث لفت صغار الشمامسة الأنظار بزيهم الأبيض، في مشهد يعكس بهجة الاحتفال.

تمثيلية القيامة وأجواء مهيبة

وتخلل القداس عدد من الترانيم والألحان الكنسية ذات الطابع الاحتفالي، إلى جانب تقديم "تمثيلية القيامة" التي تجسد قيامة السيد المسيح، حيث أُطفئت الأنوار قبل بدء التمثيلية في مشهد مهيب، ثم أُعيد إضاءة الكنيسة وفتح الأبواب، وطاف الشمامسة حاملين الرايات وسط أجواء من الفرح بين المصلين.

توضيح دلالات الطقوس الكنسية

وأوضح أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن تمثيلية القيامة تعبر عن جوهر عقيدة القيامة لدى الأقباط، مشيرًا إلى أن الكنائس عاشت أجواء أسبوع الآلام قبل أن تتحول إلى ألحان الفرح مع بدء الاحتفالات.