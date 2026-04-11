الكل أضاء الشموع.. أجواء احتفالية داخل كنائس المنيا في قداس عيد القيامة (فيديو وصور)
كتب : جمال محمد
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
أدى آلاف الأقباط قداس عيد القيامة المجيد داخل كنائس محافظة المنيا، وسط أجواء روحانية واحتفالية، وتواجد أمني ملحوظ لتسهيل دخول وخروج المصلين وتنظيم الحركة داخل محيط الكنائس.
قداس داخل كنيسة العذراء بالمنيا الجديدة
ورصد "مصراوي" في بث مباشر أجواء الاحتفال بقداس عيد القيامة داخل كنيسة مريم العذراء والملاك رفائيل بمدينة المنيا الجديدة، والذي ترأسه نيافة الأنبا فام، أسقف شرق المنيا.
أجواء شموع وفرحة العيد
وشهدت ساحة الكنيسة أجواء احتفالية مميزة، حيث أضاء المصلون الشموع تزامنًا مع تمثيلية قيامة السيد المسيح، وسط حضور كبير من الكبار والصغار في ليلة مفعمة بالفرحة والبهجة.