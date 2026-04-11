زار الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مقر البطريركية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، اليوم السبت، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد عادل، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء أركان حرب ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء رشاد فاروق، مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان وشيوخ الأزهر والأوقاف."

استقبال رسمي وروح من الود

وكان في استقبال المهنئين بالمقر البابوي كلٌّ من الأنبا باڤلي، أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية والمسؤول عن قطاع الشباب، والأنبا هرمينا، والأنبا مينا، والقمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

وأكد الحضور خلال اللقاء على روح المحبة والتعايش التي تميز مدينة الإسكندرية، مشددين على أن وحدة الصف المصري هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية والاستقرار التي تشهدها البلاد.

رسائل المحبة بين نسيج الوطن

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم إلى حرص الجامعة على التواجد في كافة المناسبات الوطنية والروحية، معتبراً أن هذه اللقاءات تعكس عمق الروابط التاريخية بين نسيج الأمة المصرية.

كما أثنى ممثلو الكنيسة على هذه الزيارة التي تؤكد دائماً على أن المصريين نسيج واحد لا يتجزأ، معربين عن تقديرهم لحرص قيادات الدولة على مشاركتهم فرحة العيد.