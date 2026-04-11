سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على حريق اندلع بسيارة نقل ثقيل "تريلا" إثر انقلابها أعلى كوبري استاد برج العرب، ما تسبب في توقف جزئي لحركة المرور دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة حول اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل أعلى كوبري استاد برج العرب، بنطاق دائرة القسم، مما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات.

كردون أمني وتدخل سريع

انتقلت الأجهزة الأمنية فوراً إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى ضباط إدارة المرور.

وفرضت القوات كردوناً أمنياً بمحيط السيارة المشتعلة لحماية مستخدمي الطريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى السيارات المارة، فيما باشر رجال الإطفاء محاصرة النيران وإخمادها قبل وصولها إلى حمولة السيارة بالكامل.

المعاينة الأولية وأسباب الحادث

كشفت المعاينة الأولية التي أجراها ضباط مباحث القسم أن السيارة انحرفت عن مسارها بشكل مفاجئ نتيجة قيام سيارة أخرى بمضايقتها، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة واصطدامه بجانب الكوبري بقوة.

وأوضحت المعاينة أن قوة الارتطام أدت إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران في خزان الوقود "التانك"، ما أسفر عن تفحم أجزاء كبيرة من السيارة وتضررها بشكل كامل.

تسيير المرور والإجراءات القانونية

نجح رجال إدارة المرور في رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق المتجه إلى برج العرب عقب توقفه جزئياً خلال عمليات الإطفاء، وتأكدت الجهات الطبية من عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين مستقلي السيارة أو المارة.

حُرر محضر رسمي بالواقعة في قسم شرطة العامرية ثان، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وندبت الخبراء الفنيين لمعاينة السيارة وبيان أسباب الحادث بدقة.