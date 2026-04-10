محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة وسط المواطنين بمدينة الطور

كتب : رضا السيد

04:29 م 10/04/2026
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يؤدي صلاة الجمعة
  • عرض 4 صورة
    تلقي المحافظ التهنئة بعيد تحرير سيناء
  • عرض 4 صورة
    صلاة الجمعة (2)

facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة اليوم بمسجد السلام بمدينة الطور وسط جموع المواطنين.

المحافظ يصافح المواطنين

وحرص المحافظ على مصافحتهم وتبادل التهنئة معهم بمناسبة أعياد تحرير سيناء، في لفتة تعكس روح الود والتواصل مع أبناء المحافظة.

موضوع خطبة الجمعة

وتناولت خطبة الجمعة أهمية الفهم الواعي للنصوص الدينية في ضوء مقاصد الشريعة، وضرورة التصدي للأفكار المغلوطة والتفسيرات المتشددة التي تخرج عن صحيح الدين.

الاعتدال والوسطية

وأكدت الخطبة أن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية يقوم على الاعتدال والوسطية، ويراعي مقاصد الشريعة السمحة، وشددت على دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف.

مرافقو المحافظ

رافق المحافظ، اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ سيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

"يتكون من7 آلاف غرفة".. 10 صور ومعلومات عن أكبر فندق في العالم
ياسمين عبدالعزيز ترد على تصريحات طارق الشناوي الأخيرة عنها

تحذير عاجل من "سموم الإسكندرية": التسمم الوشيقي يهدد المواطنين في شم النسيم
في هذا الموعد..مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها للخليج

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد في فرنسا والجمهور يغازلها - صور

