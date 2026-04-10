أدى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، صلاة الجمعة اليوم بمسجد السلام بمدينة الطور وسط جموع المواطنين.

المحافظ يصافح المواطنين

وحرص المحافظ على مصافحتهم وتبادل التهنئة معهم بمناسبة أعياد تحرير سيناء، في لفتة تعكس روح الود والتواصل مع أبناء المحافظة.

موضوع خطبة الجمعة

وتناولت خطبة الجمعة أهمية الفهم الواعي للنصوص الدينية في ضوء مقاصد الشريعة، وضرورة التصدي للأفكار المغلوطة والتفسيرات المتشددة التي تخرج عن صحيح الدين.

الاعتدال والوسطية

وأكدت الخطبة أن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية يقوم على الاعتدال والوسطية، ويراعي مقاصد الشريعة السمحة، وشددت على دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف.

مرافقو المحافظ

رافق المحافظ، اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ سيد غيط، مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.