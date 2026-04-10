زحام وبـ"بيتش باجي".. إقبال على شاطئ بورسعيد في الجمعة الأخيرة قبل عيد

استعدادًا لشم النسيم.. حملات مكثفة على المحال بأسواق الأسماك في أسوان (صور)

يكثف فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، من انتشار الفرق الطبية في محيط الكنائس والساحات والميادين، تزامنًا مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة واحتفالات أعياد الربيع.

فرق طبية مدربة ومجهزة لتقديم خدمات الفحص السريع

وقال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، إن فرق الانتشار تواجدت في محيط الكنائس بمدن "شرم الشيخ، طور سيناء، ورأس سدر"، مؤكدًا أن هذه الفرق الطبية مدربة ومجهزة لتقديم خدمات الفحص السريع والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، إضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية، لضمان توفير بيئة صحية آمنة خلال فترات الاحتفال.

متابعة ميدانية للخطة الطبية

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أنه يقوم بالمتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مختلف فرق العمل، لضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية، بما يعكس حرص الهيئة على سلامة المواطنين، ومشاركتهم مختلف المناسبات في أجواء آمنة ومطمئنة، خاصة أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بدورها المجتمعي، وحرصها على تقديم خدماتها بكفاءة في مختلف الأوقات والمناسبات، بما يدعم جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي وزائري المحافظة.

خطة متكاملة للتعامل خلال احتفالات الربيع

وأكد أنه جرى وضع خطة متكاملة للتعامل خلال احتفالات الربيع، والتي تهدف إلى تعزيز الجاهزية ورفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية، مع دعم نقاط التمركز الخارجية بالكوادر الطبية اللازمة، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الصحية بكفاءة.

جاهزية كافة المنشآت الصحية

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على جاهزية كافة المنشآت الصحية، وفرق العمل للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتعزيز انتشار الفرق الطبية في أماكن التجمعات، إلى جانب دعم أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات والمراكز الطبية بالكوادر الطبية اللازمة، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ.

التنسيق بين مختلف الإدارات

وتابع : هذا بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات، وعلى رأسها الرعاية الأولية والثانوية، ومكافحة العدوى، والإمداد، والمعامل، وفرق الطوارئ، لضمان تكامل الأدوار، وسرعة الاستجابة في مختلف السيناريوهات المحتملة.

تشكيل غرفة طوارئ

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأحداث، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين الفرق الميدانية وغرفة العمليات المركزية، بما يساهم في سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي مستجدات.