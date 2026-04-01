محافظ سوهاج يعلن الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

كتب : عمار عبدالواحد

12:02 م 01/04/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية، تزامناً مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأكد المحافظ أنه يتابع تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ ومركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، مشدداً على ضرورة الجاهزية الكاملة لفرق الطوارئ ومعدات التدخل السريع وسيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي بلاغات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

متابعة مخرات السيول ورفع كفاءة الصرف

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني ومراجعة كفاءة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من جاهزية مخرات السيول، لمنع تجمعات المياه التي قد تعيق الحركة المرورية أو تؤثر على حياة المواطنين.

كما كلف شركات مياه الشرب والكهرباء والطرق والحماية المدنية بتشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولاً بأول والتدخل الفوري في حال حدوث أعطال أو انقطاعات في المرافق الحيوية.

رفع جاهزية المستشفيات والإسعاف

وفي القطاع الصحي، أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتأمين المواطنين والمسافرين.

تحذيرات مهمة للمواطنين

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح، حفاظاً على سلامتهم.

كما أكدت المحافظة أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فوراً، داعية المواطنين للتواصل في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية:
غرفة عمليات المحافظة: 4608073 / 093
الخط الساخن: 114

محافظ سوهاج الطوارئ تقلبات الطقس مخرات السيول غرفة العمليات مديرية الصحة الحماية المدنية الأمطار

"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
حوادث وقضايا

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق