أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية، تزامناً مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن موجة التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأكد المحافظ أنه يتابع تطورات الحالة الجوية لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات والطوارئ ومركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، مشدداً على ضرورة الجاهزية الكاملة لفرق الطوارئ ومعدات التدخل السريع وسيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي بلاغات ناتجة عن سقوط الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

متابعة مخرات السيول ورفع كفاءة الصرف

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني ومراجعة كفاءة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من جاهزية مخرات السيول، لمنع تجمعات المياه التي قد تعيق الحركة المرورية أو تؤثر على حياة المواطنين.

كما كلف شركات مياه الشرب والكهرباء والطرق والحماية المدنية بتشكيل غرف عمليات فرعية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولاً بأول والتدخل الفوري في حال حدوث أعطال أو انقطاعات في المرافق الحيوية.

رفع جاهزية المستشفيات والإسعاف

وفي القطاع الصحي، أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتأمين المواطنين والمسافرين.

تحذيرات مهمة للمواطنين

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة أثناء نشاط الرياح، حفاظاً على سلامتهم.

كما أكدت المحافظة أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فوراً، داعية المواطنين للتواصل في حالات الطوارئ عبر الأرقام التالية:

غرفة عمليات المحافظة: 4608073 / 093

الخط الساخن: 114