أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز ومدينة القوصية لمتابعة سير العمل في إنشاء وتطوير عدد من المباني الخدمية، ضمن جولاته المستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ. وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع وتيرة العمل بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد مشروعات الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي

وشملت الجولة متابعة الأعمال الجارية بمقر الوحدة المحلية الجديد بشارع الجلاء، والذي يضم مركزًا تكنولوجيًا متطورًا لخدمة المواطنين، إضافة إلى مبنى رئاسة المركز ومبنى للخدمات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لدعم البنية الخدمية ورفع كفاءة المرافق.

مشاركة قيادات تنفيذية في الجولة

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

متابعة معدلات التنفيذ بالمركز التكنولوجي

واستهل المحافظ زيارته بمتابعة الأعمال بالمركز التكنولوجي الجديد المقام على مساحة 250 مترًا مربعًا، حيث استعرض نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ، مؤكدًا أهمية إنجازه وفق أعلى معايير الجودة لما يمثله من إضافة مهمة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

استكمال وتشطيب مبنى رئاسة المركز

كما تفقد أعمال استكمال إنشاء وتشطيب مبنى رئاسة مركز القوصية، المقام على مساحة 800 متر مربع، موجهًا بتكثيف المتابعة اليومية لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، وتسريع العمل للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

رفع كفاءة المكاتب الخدمية

وامتدت الجولة لتشمل متابعة أعمال التشطيبات النهائية للمبنى الشرقي المخصص للمكاتب الخدمية، حيث شدد المحافظ على أن تطوير هذه المنشآت يمثل خطوة محورية لتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء والخدمات.

تطوير الصعيد ضمن توجهات الدولة

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية المتواصلة تساهم في دفع العمل وتذليل التحديات أولًا بأول.

التزام بالجودة وسرعة الإنجاز

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أن الجودة وسرعة التنفيذ هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود التنمية داخل المحافظة.