قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقًا لعامل، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، عقب إدانته بقتل شخص وإصابة آخر باستخدام سلاح ناري، في واقعة شهدتها دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وبأمانة سر إيهاب سليمان.

تفاصيل إحالة المتهم للمحاكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبد الله. ع"، 42 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 21952 لسنة 2025 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4695 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، حيث أسندت إليه تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما، إثر نشوب مشاجرة سابقة بين المتهم وأحد المجني عليهما.

إطلاق النار على المجني عليهما

وأوضحت التحقيقات أن المتهم توجه إلى مكان الواقعة محرزًا سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"، وما إن التقى بالمجني عليهما حتى أشهر السلاح وأطلق أعيرة نارية تجاههما بقصد إرهابهما، مما بث الرعب في نفسيهما وعرض حياتهما للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أطلق عيارًا ناريًا صوب المجني عليه رفعت مصطفى عبد الوهاب، استقر في رأسه، قاصدًا قتله، مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

حيازة سلاح ناري دون ترخيص

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، إلى جانب إحراز ذخيرة تستخدم على ذات السلاح دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم بالإعدام شنقًا على المتهم.