تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بتصادم قطار مع أتوبيس بمزلقان الهوارية في منطقة برج العرب، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا لتأمين حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

المعاينة الأولية وحجم التلفيات

أظهرت المعاينة الأولية أن القطار اصطدم بأحد جوانب الأتوبيس أثناء عبوره المزلقان، ما تسبب في تلفيات مادية بالمركبة دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو سائقي الأتوبيس.

الإجراءات القانونية والمتابعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة معاينة موقع التصادم وتحديد أسباب الحادث بدقة، مع متابعة حالة الأتوبيس وإصلاح التلفيات لضمان استئناف حركة المرور في المنطقة.