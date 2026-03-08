لقى شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسوان – أبوسمبل، بالقرب من مزرعة الشهداء، حيث كانت السيارة تقل مجموعة من عمال المزرعة.

تحرك قوات الأمن والإسعاف

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوسمبل بالحادث، وعلى الفور تحركت عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين.

نقل الضحايا إلى المستشفى

أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.