كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض على قطعة أرض ببنها

كتب : أسامة علاء الدين

06:45 م 08/03/2026

مشاجرة ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة بنها.

بلاغ وفحص الفيديو

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية معلومات من رئيس مباحث مركز شرطة بنها عن الواقعة، وعلى الفور تم فحص الفيديو والتحري عن ملابساته للتأكد من صحتها وملابسات المشاجرة.

خلاف على ملكية قطعة أرض

وتبين أن المشاجرة نشبت بتاريخ 3 من الشهر الجاري بين مالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول وشقيقين مقيمين بالقليوبية، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض داخل المركز.

وأوضح البلاغ أن الطرفين قاموا بنقل سيارة نقل إلى قطعة الأرض محل النزاع، وتبادلا السب والاعتداء بالسلاح الأبيض، ما أدى إلى إصابة أحدهم.

إصابة أحد أطراف المشاجرة

وفي وقت لاحق، تلقى مركز الشرطة إخطارًا باستقبال أحد المشكو في حقهما مصابًا بكدمة وجرح قطعي مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وأكد في أقواله تعرضه للاعتداء من قبل الطرف الآخر باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بسبب الخلاف نفسه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تمت مواجهة الطرفين ومبادلة الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لضمان حفظ الحقوق ومحاسبة المخالفين.

مشاجرة القليوبية مركز بنها أمن القليوبية خلاف على قطعة أرض فيديو مشاجرة

