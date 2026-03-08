إعلان

سفير بريطانيا من الإسكندرية: العلاقات مع مصر تاريخية وممتدة - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:41 م 08/03/2026
    لقاء محافظ الإسكندرية وسفير بريطانيا (1)
    لقاء محافظ الإسكندرية وسفير بريطانيا (2)
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بريطانيا (2)
    محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بريطانيا (1)

أكد مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير بريطانيا بالقاهرة، أن العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة تاريخية وممتدة، مشيرًا إلى التعاون القائم بين محافظة الجيزة والشركات البريطانية في مجالات معالجة المخلفات وإنتاج الطاقة.

زيارة رسمية للإسكندرية

جاء ذلك خلال لقاء السفير بمحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، اليوم الأحد، بحضور كريستوفر لارتر، القنصل الفخري للمملكة المتحدة بالإسكندرية، والوفد المرافق، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار السفير إلى التعاون القائم بين الجامعات البريطانية والمصرية، بالإضافة إلى انتشار المدارس البريطانية في مصر، مؤكداً الدور الهام للمجلس الثقافي البريطاني في الإسكندرية في تقديم برامج التدريب المهني وبناء القدرات.

تقدير لحفاوة الاستقبال

وأعرب السفير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، لافتًا إلى أن هذه الزيارة الأولى له رسميًا إلى الإسكندرية، رغم زياراته السابقة، ووصف المدينة بأنها "ساحرة".

رؤية المحافظ لتطوير الإسكندرية

من جانبه، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها العاصمة الثانية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية والموانئ.

وأضاف أن الإسكندرية مدينة فريدة تجمع بين الثقافات المتنوعة واحتضانها لجاليات أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وأرمينيا، مشددًا على الحرص على تطوير المدينة مع الحفاظ على هذا المزيج الحضاري الفريد.

الاستفادة من الخبرات البريطانية

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تحسين مستوى التدريب وتأهيل العمالة الفنية، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير شبكات النقل والمواصلات الحضرية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

سفير بريطانيا المملكة المتحدة الإسكندرية العلاقات المصرية البريطانية إنتاج الطاقة

