أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمنطقة اللاجونا بمدينة دهب، لمتابعة حركة السياحة والتعرف على أنشطة المنطقة على أرض الواقع، تمهيدًا لتنفيذ خطة تطوير شاملة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومحمد حامد، رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الاستماع لمطالب المواطنين

وتفقد المحافظ مواقع المنطقة واستمع إلى آراء العاملين بالقطاع السياحي، الذين طالبوا بتحسين الخدمات، ووضع لافتات إرشادية للسائحين، وتدعيم شبكة الإنترنت لضمان تجربة سياحية آمنة ومتميزة.

طفرة تنموية بمدينة دهب

وأكد المحافظ أن مدينة دهب ستشهد طفرة تنموية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على منطقة اللاجونا التي تشتهر بالألعاب المائية، موجها بوضع لافتات إرشادية وتحذيرية لحماية السائحين في حال نشاط الرياح الشديدة.

تطوير مدخل المدينة وشبكات الخدمات

وأشار المحافظ إلى أن تطوير مدخل المدينة وشبكة الصرف الصحي سيكون جزءًا من الخطة، إضافة إلى وضع آليات للتخلص من المخلفات البلاستيكية للحفاظ على الحياة البحرية.

تعزيز مكانة دهب السياحية

وأوضح المحافظ أن العمل سيركز على تعزيز مكانة دهب كوجهة سياحية عالمية، مع دعم السياحة البيئية والغطس، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة بما يحقق التنمية المستدامة وفق توجيهات القيادة السياسية.

خطة متكاملة لتطوير اللاجونا

ويجري حاليًا دراسة إقامة مشروع سياحي باللاجونا على مساحة 150 فدانًا باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، منها مليار جنيه استثمارات أولية، لتوفير نحو 300 فرصة عمل.

كما سيُنشأ مركز ترفيهي عالمي على مساحة 300 فدان بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، بما يوفر نحو 240 فرصة عمل مباشرة.

التوجيه الوزاري لتطوير المنطقة

وكانت وزيرة التنمية المحلية قد وجهت بتطوير منطقتي اللاجونا والثري بولز بمدينة دهب خلال زيارتها للمدينة في سبتمبر الماضي، لضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية ورفع مستوى الخدمات السياحية وفق الاشتراطات البيئية المنظمة.