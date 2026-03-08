تجمع عدد كبير من أهالي ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، أمام مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، في انتظار استلام جثامين ذويهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

انتظار استلام جثامين ضحايا الحادث

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي وأقارب الضحايا أمام المشرحة، حيث ينتظرون استلام الجثامين بعد الانتهاء من إجراءات التصاريح الرسمية، تمهيدًا لنقلها إلى مسقط رأسهم بمركز ببا، لإقامة صلاة الجنازة ودفنهم بمقابر العائلة.

تفاصيل حادث الطريق الصحراوي الشرقي

وكان حادث تصادم بين سيارتين قد وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، أثناء توجه عدد من الأهالي لتشييع جنازة أحد أبناء مركز ببا.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بإصابات متنوعة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت جثامين المتوفين داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

استمرار تقديم الرعاية للمصابين

وتواصل الفرق الطبية بالمستشفى الجامعي تقديم الرعاية الصحية للمصابين، الذين تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج.