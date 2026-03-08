حصدت جنوب سيناء، مديرية التربية والتعليم، المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، التي أقيمت فعالياتها أواخر ديسمبر 2025، ما يعد إنجازًا بارزًا لطلاب المحافظة ومعلّميها.

تهنئة للطالب الفائز

وقدمت الدكتورة وفاء رضا، مديرة المديرية، التهنئة للطالب الفائز إبراهيم أحمد بركات، بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بعد حفظه عشرة أجزاء من القرآن الكريم.

اكتشاف المواهب الطلابية

وأشارت مديرة تعليم جنوب سيناء إلى أن المسابقات الثقافية والدينية تشكل ركيزة أساسية لاكتشاف المواهب الطلابية المتميزة في مختلف المجالات، مؤكدة أن التفوق وحصد المراكز المتقدمة يعود لجهود المعلمين المتميزين بالمديرية، والذين يسهمون في تنمية مهارات الطلاب الدينية والثقافية.

التعاون لتنشئة جيل حافظ للقرآن

وشددت الدكتورة وفاء رضا على أهمية تعاون جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم على تنشئة جيل حافظ لكتاب الله، ومتمسك بالقيم الإسلامية الرفيعة، لضمان استمرار الإنجازات التعليمية والدينية بالمحافظة.

إنجاز متكرر لإدارة رأس سدر

من جانبه، أكد إبراهيم هجرس، موجه عام اللغة العربية، أن هذا الإنجاز يتكرر للعام الثاني على التوالي لإدارة رأس سدر، موجّهًا الشكر لمعلمي اللغة العربية والقرآن الكريم على تميزهم، كما قدم التهنئة للطالب إبراهيم أحمد بركات متمنيًا له دوام التوفيق والحفظ المستمر للقرآن الكريم.