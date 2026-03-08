قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف رئيس حي شرق الإسكندرية السابق على حكم أول درجة، إلى جلسة 11 مارس الجاري، وذلك في واقعة اتهامه بقضية الرشوة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد.

رشوة رئيس حي شرق الإسكندرية

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لـ "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حي شرق السابق، لاتهامه في قضية رشوة.

تعود وقائع القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى طلب المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية رشوة من المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

200 ألف جنيه رشوة

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها 140 ألف، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

وألقى قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية السابق هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.